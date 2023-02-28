إصابة سيدتين بجروح إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيبت سيدتين في محافظة بورسعيد، بجروح، اليوم الثلاثاء، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الأمل نطاق حي الزهور.

استقبل مستشفى الزهور، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، كلا من: "ياسمين.ع.م" 34 عامًا مصابة بجرح نافذ في الصدر وجرح قطعي باليد اليسرى، و"صابرين.ا.م" 38 عامًا، مصابة طعنة نافذة في الزراع الأيسر، بادعاء مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الأمل نطاق حي الزهور.

حُرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.

وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد 6 سنوات علي متهم بالإتجار في الحشيش.

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 19 من شهر سبتمبر من عام 2022 بدائرة قسم المناخ، والمتهم فيها محمد ناصر محمد عبد الموجود، ويبلغ من العمر 30 عاما، ويعمل بائع قطع غيار، حيث أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا لنبات الحشيش، واتخذ من إحدي الدور التعليمية وهي محيط مدرسة السيف الحديثة مكانًا لتسويق المخدرات للطلاب.

سلاح ناري

كما أحرز المتهم بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن عبارة عن فرد خرطوش، وأحرز ذخائر بغير ترخيص، مما تستعمل على السلاح الناري حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه، ويكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بنصوص القانون.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة المناخ، بأنه حال ضبط المتهم بجوار مدرسة السيف الحديثة بإذن من النيابة العامة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 27 كيسًا لنبات الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وسلاح ناري عباره عن فرد خرطوش، وثلاث طلقات من النوع الخرطوش، وبمواجهته أقر باحرازها للاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للتواصل مع عملائه، والسلاح والذخيره للدفاع عن النفس وتجارته الغير مشروعة.

تقرير المعمل

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لأجزاء نباتية خضراء تحتوي على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات لسلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة، وأن الـ 3 طلقات من المستخدمة عليه، وهما كاملين الأجزاء وصالحين للاستعمال، وثبت من معاينة النيابة العامة لمكان ضبط المتهم أنه بالجوار المباشر لمدرسة السيف الحديثة.

حُكم المحكمة

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 الف جنيهًا، ومصادرة المضبوطات، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 3885 لسنة 2022 جنايات المناخ، والمقيدة برقم 1522 لسنة 2022 كلي بورسعيد.