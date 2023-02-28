القبض على طرفى مشاجرة فى منطقة حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث، من القبض على طرفى مشاجرة بين صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية، وعدد من التجار، والتي أسفرت عن عدد من الأشخاص آخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من المستشفي العام، باستقبال كلا من "علي.ك"، تاجر، مصاب جروح نافذة في الرئة والبطن والرقبة، و"علي.م"، تاجر، مصاب بكدمات بالرأس، وآخرين مصابين بإصابات متفرقة وخدوش وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص وقوع مشاجرة بين"خالد.ع"، مالك شركة لتعبئة المواد الغذائية كائنة بمنطقة الملاءة، دائرة القسم، وآخرين تجار، بسبب قيام الأول بتعبئة أكياس السكر بوزن أقل من المدون علي الأكياس، وتوريدها للطرف الثاني، وعندما نما إلي علمه قيامهم بعمل شكوي ضده، قام بالتواصل معهم لحل الخلاف، وعند حضر وقعت بينهم مشاجرة واعتدي كل طرف علي الآخر، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث حلوان من القبض علي طرفي الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4018 لسنة 2023 جنح حلوان، وتباشر النيابة التحقيقات.