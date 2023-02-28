إجازة مدفوعة وتسهيلات.. حزب العمال البريطانى يخطط لدعم المرأة فى سن اليأس

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن البريطانيات في سن اليأس يمكن أن يمنحن إجازة مدفوعة الأجر، وأن يتم توفير بيئات عمل لهن بها مناطق يتم التحكم في درجة حرارتها بموجب خطط حزب العمال لدعم رفاهية المرأة في مكان العمل.

ووفقًا لبحث تدعمه جمعية فوسيت، "حوالي واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و 55 عامًا تركت وظيفتها العام الماضي بسبب أعراض سن اليأس ونقص الدعم في مكان العمل في نهاية المطاف.

وفي محاولة لدعم النساء للبقاء أو العودة إلى القوى العاملة ، تعهد حزب العمال بمطالبة الشركات الكبيرة لنشر وتنفيذ "خطة عمل سن اليأس" التي تحدد كيفية دعم الموظفات اللواتى يعانين من أعراض انقطاع الطمث.

ويخطط الحزب لإصدار التوجيهات الحكومية ، وتقديم المشورة لأصحاب العمل حول أفضل الطرق لمساعدة موظفاتهم. يمكن أيضًا أن يُعرض على النساء العاملات تعديلات على زيهن الرسمي – فى بعض الحالات- للمساعدة في إدارة أعراض انقطاع الطمث.

وقالت أنجيلا راينر ، نائبة زعيم الحزب ، إن السياسة كانت "طريقة بسيطة وفعالة" "لتحسين الإنتاجية ، وإبقاء المزيد من الأشخاص في العمل ، وفي النهاية تنمية اقتصادنا للجميع". وأشادت أنيليسي دودز ، وزيرة شئون المرأة والمساواة في الظل ، بالخطوة باعتبارها "خطوة حيوية إلى الأمام" لأن المحافظين "قد أخلوا ميدان دعم النساء".

سيُطلب من أرباب العمل تقديم خطط عملهم إلى بوابة حكومية قائمة تُستخدم للإبلاغ عن فجوة الأجور بين الجنسين.

وأوضحت الصحيفة أن خطط زعيم الحزب، السير كير ستارمر تشمل تدريب المديرين على كيفية تأثير انقطاع الطمث على النساء ، وما هي المساعدة التي يمكن تقديمها إليهن ، بالإضافة إلى مرافق مكان العمل مثل الوصول إلى مرافق التهوية والمياه الباردة.

وتابعت: "أعلم من خلال العمل مع العديد من النساء الرائعات مدى صعوبة العمل كل يوم أثناء محاربة الأعراض بما في ذلك الاكتئاب وآلام المفاصل والتعب الشديد. يحدث ذلك في كل مكان عمل ، ولكن في كثير من الأحيان تعاني النساء في صمت."

وأضافت "بناءً على اتفاقيتنا الجديدة للعاملين، ستساعد حكومة حزب العمال القادمة أصحاب العمل على دعم رفاهية العاملات ، وتعتبر مقترحاتنا طريقة بسيطة وفعالة للقيام بذلك. نريد العمل مع الشركات والنقابات العمالية لإيجاد حلول عملية مثل هذه لتحسين الإنتاجية، وإبقاء المزيد من الأشخاص في العمل، وفي نهاية المطاف تنمية اقتصادنا للجميع ".