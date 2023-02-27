وكيل صحة المنوفية يتفقد تطوير مستشفى شنتنا الحجر ومنوف العام.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أجرى الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مفاجئة، تفقد خلالها الأقسام الداخلية وقسم الاستقبال بمستشفى شنتنا الحجر، بالإضافة لقسم المناظير وقسم الكلى الصناعى، والذي يعمل بطاقة (8) ماكينات غسيل كلوي، وتفقد مطابقة المبنى للمواصفات .

وفي نهاية جولته بالمستشفى تم تفقد المبنى الذي يضم قسم العلاج الطبيعي، وسيتم بدء العمل والتشغيل بالقسم الجديد بمجرد وصول الدينامو الخاص به , ورافق خلال الجولة النائبة الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، والدكتور أحمد سمير مدير إدارة العلاجي بالمديرية.

كما توجه بعدها لمستشفى منوف العام حيث تفقد قسم الإستقبال والطوارئ والعيادات المسائية، وذلك للتمهيد لتجديد مبنى الطوارىء بالمستشفى ومعاينة المبنى للبدء فى إجراءات تطويره وكان في إستقبال الدكتور حاتم طاحون ، ورؤساء الأقسام بالمستشفى.

كما قام بمتابعة تقديم الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ، كما أوضح دعمه الكامل لفرق العمل لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات لاستكمال أعمال التطوير المختلفة بالقطاع الصحي للارتقاء بالمنظومة الصحية .



وكيل صحة المنوفية يتفقد تطوير مستشفيى شنتنا الحجر ومنوف العام



وكيل صحة المنوفية