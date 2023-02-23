وكيل صحة المنوفية: تطوير الوحدات الصحية وجعلها واجهة مشرفة

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اجتماع لمديري الإدارات الصحية، برئاسة الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبحضور الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية .

حيث بدأ الإجتماع بتوجيه الشكر لجميع مديري الإدارات والفرق الطبية المشاركة بحملة طرق الأبواب على مدى الأسابيع الماضية ونبه على أن الحملة ما زالت مستمرة تنفيذا للتوجيهات الواردة من الوزارة .

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة أن يقوم الجميع بالمطلوب منهم لاستكمال الحملة مع مراعاة أن يتم التناوب بين الفرق الطبية حتى يتسنى للجميع تأدية عمله وفي نفس الوقت أن يتم ذلك مع مراعاة راحة الجميع .

وأكد وكيل الوزارة علي إهتمام الدكتور وزير الصحة بتطوير الوحدات الصحية وبضرورة أن يراعي فيها النظام والنظافة وأن تكون الوحدات هي الواجهة الجيدة المشرفة لوزارة الصحة كونها المكان الذي يتردد عليه قطاع كبير من المواطنين وهو واجهة الوزارة والمديرية ونبه على ضرورة أن يقوم كل مدير إدارة بالمرور على الوحدات وخاصة الوحدات التي تعمل بنظام 24 ساعة للتأكد من تواجد العاملين بها على مدار الساعة.

كما قامت الدكتورة مروة فتحي مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، باستعراض الإجراءات الخاصة لتدشين مبادرة الكشف والتحاليل لراغبي الزواج وكيفية التسجيل وما هي الفحوصات التي ستتم والإجراءات المعملية واجراءات التحصيل وموعد إستلام الشهادات على أن تقوم كل إدارة باستلام المخصص لها من أجهزة ومستلزمات لتكون جاهزة في بداية التشغيل وبدء العمل بالمبادرة.

وفي إطار حرص الوزارة علي إدراج وحدات جديدة لضمان تغطية صحية أكبر للمواطنين وجه وكيل الوزارة كل مدير إدارة أن يوافي المديرية بخطة التطوير الخاصة بإدارته وادراج وحدات جديدة بعد أن يتم التواصل مع رؤساء مجالس المدينة لتوفير أراضي يمكن استغلالها لبناء وحدات جديدة على أن يكون ذلك جنبا إلى جنب مع تحسين الموجود حالياً ضمن خطة التحسين التي تقوم بها المديرية .

وقامت الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، بمراجعة خطة كل إدارة على حدة وذلك للوقوف على الأعمال التي تمت مراجعتها بمعرفة كل مدير ومدي تلافي السلبيات بالوحدات الصحية وخطة المرور الصباحي والمسائي لضمان الانضباط الإداري بالوحدات.

وشارك بالحضور في الإجتماع كل من الدكتور محمد العسكري مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة مروة فتحي مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، وفريق إشراف الوقائي بالمديرية.