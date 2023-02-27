وفاة معلم أثناء تأدية عمله بمدرسة فى طما شمالى محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت مدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المشتركة، بقرية المدمر دائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج، منذ قليل، وفاة مُعلم في بداية الأربعينات من العُمر، داخل أحد الفصول، أثناء تأدية عمله بإحدى الحصص المدرسية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات المتابعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا مفاده وفاة مصطفى أحمد دياب، إخصائي أول تطوير بمدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المُشتركة، بقرية المدمر، دائرة المركز وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات نقابة المعلمين، تلقت تقريرا من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، يفيد بوفاة مصطفى أحمد محمود دياب الكردوسى، معلم بمدرسة محمود دياب الثانوية بقرية المدمر، التابعة لإدارة طما التعليمية بسوهاج، نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة أثناء أداء رسالته التربوية خلال اليوم الدراسى.

وكلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج واللجنة النقابية التابع لها، بالتوجه إلى المستشفى لإنهاء لمرافقة أسرة المعلم شهيد الواجب خلال هذه الظروف الصعبة.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، الذى توفى أثناء أداء رسالته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.