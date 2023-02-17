أمن سوهاج يكشف تفاصيل مقتل سيدة عقب توثيقها بالحبال فى البلينا

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج، جثة ربة منزل تبلغ من العمر 21 سنة، لقيت مصرعها على إثر قيام أسرتها بتوثيقها بالحبال ومنعهم عنها الطعام بسبب رغبتها في ترك المنزل عقب طلاقها ووضعها طفل منذ حوالى 20 يوما.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوصول ربة منزل جثة هامدة إلى المستشفى المركزى بمدينة البلينا وتم التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج بوصول عبلة ا ع ش 21 سنة ربة منزل " مطلقة " إلى مستشفى البلينا المركزي " جثة هامدة " وتقيم طرف والدها دائرة المركز، حيث تبين أن الجثة ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار سحجات دائرية بمعصم اليدين والقدمين " آثار توثيق .

وبسؤال والدها البدري ع ش ا 63 سنة عامل، و والدتها سميره ع ع 50 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية بأن نجلتهما المذكورة مطلقة منذ أربعة أشهر وتقيم طرفهما بالمنزل، وأضافا بأنها كانت حامل ووضعت منذ حوالي عشرون يوماً بمسكنهما، وأن الطفل بحالة جيدة وقاموا بتوثيقها منذ ثلاثة أيام ومنعا عنها الطعام بسبب رغبتها في ترك المنزل، واعتيادها علي ذلك إلا أنها شعرت بحالة إعياء وقاما بنقلها للمستشفي إلا أنها توفيت.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى البلينا المركزى وتحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق التي تولت التحقيق في الواقعة.