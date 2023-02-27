موجز اقتصاد اليوم.. ميناء العريش يستقبل أول سفينة رورو بالرصيف الجديد

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين 27-2-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها ما أعلنته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستقبال أول سفينة "رورو" على الرصيف التجاري الجديد الذي تم الانتهاء من تطويره وتشغيله تجريبياً بطول 250 مترا، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

اقتصادية قناة السويس: استقبال أول سفينة "رورو" بميناء العريش على الرصيف التجارى الجديد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر صباح اليوم، عن استقبال أول سفينة "رورو" على الرصيف التجاري الجديد الذي تم الانتهاء من تطويره وتشغيله تجريبياً بطول 250 متر، وذلك في إطار استقبال الميناء سفن المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من الدولة المصرية إلى كل من دولتي سوريا وتركيا.

هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.67% بختام تعاملات جلسة اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

شعبة السكر: تقليل زمن الإفراج الجمركى يخفف من زيادة التكلفة

طالبت شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية برئاسة حسن الفندي بضرورة العمل على تقليل زمن الافراج الجمركي عن السلع وخامات ومستلزمات الإنتاج تخفيفا من الأعباء الناتجة عن غرامات التأخير والتي يستفيد منها شركات الملاحة العالمية، مشيرا إلي أن تقليل زمن الإفراج وعمل اليسيرات اللازمة خطوة مهمة لاعادة الاتزان للاسعار مما يحقق مصلحة الوطن ويخفف من التكلفة الشرائية للمواطن.

المشاط: الأمن الغذائى يمثل أولوية قصوى فى رؤية الدولة وبرامجنا مع شركاء التنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لـ "قمة الصناعات الغذائية "، تحت عنوان "الاستثمار في تحقيق كفاءة واستدامة الزراعة"، التي تنعقد تحت رعاية وزارات التعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتمويل والتجارة الداخلية، بمشاركة الدكتور علي المصيلحي.

محمود محيى الدين: الاستثمار فى البشر والتكنولوجيا أساس التنمية الحضرية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن نجاح التنمية الحضرية والتحول نحو المدن الذكية الخضراء يتطلب في الأساس الاستثمار في البشر والتكنولوجيا المتطورة، بالإضافة لتوطين التنمية والإدارة الجيدة لثروة البيانات الخاصة بالمدن الذكية.

أسعار النفط تسجل 82.55 دولار لبرنت و75.81 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 82.55 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.81 دولار.

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. المعدن فى أدنى مستوى له خلال شهرين

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري عقب هبوط ملحوظ بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1675 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، ويسجل السعر العالمي للذهب مستوى 1819 دولار في التداولات الفورية.

وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز "العلمين الجديدة" لمتابعة مشروعات المدينة

فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.