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محطة ميناء سفاجا متعددة الأغراض.. مركز جديد للتجارة العالمية "التفاصيل"

الإثنين، 27 فبراير 2023 03:00 ص
محطة ميناء سفاجا متعددة الأغراض.. مركز جديد للتجارة العالمية "التفاصيل" ميناء سفاجا
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل تصوير جوى لأعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات.
 
ويعتبر ميناء سفاجا من أقدم موانئ البحر الأحمر، حيث بدأ نشاطه الحقيقى عام 1911م بتصدير خام الفوسفات وفى خلال الحرب العالمية الثانية قام بدور هام لخدمة الحلفاء كما يعتبر الميناء نقطة إرتكاز رئيسية لقواتنا البحرية لتنفيذ مهامها فى تأمين الجهة الشرقية لمصر خلال حربها مع إسرائيل ويقوم الميناء منذ فترة طويلة بخدمة الحجاج وكذا التجارة الدولية مع دول أفريقيا ودول جنوب شرق آسيا وأستراليا .
 
كما يعتبر الميناء الرئيسى للوجه القبلى حيث يخدم احتياجاته من الواردات والصادرات وحركة الركاب ويتميز الميناء بقربه من المناطق الساحلية والآثار الإسلامية والمسيحية والفرعونية مما يساهم فى تنشيط حركة السياحة العربية والعالمية.
 
يقوم الميناء بدور حيوى فى نقل تجارة مصر الخارجية من الأتربة والخامات المعدنية كما يستقبل كميات كبيرة من الغلال والبضائع العامة والمعدات الثقيلة وسفر وعودة الركاب العاملين بالسعودية ودول الخليج من مواطنى الوجه القبلى وكذلك السائحين المترددين على منطقة جنوب الوادى.
 
ويقع الميناء بمحافظة البحر الأحمر وعلى الساحل الغربى للبحر الأحمر وهو عبارة عن جونه متسعة (خليج طبيعى) على مسافة 60 كم جنوب الغردقة على مسافة 225 ميل بحرى جنوب ميناء السويس وهذه الجونة محمية من الجهة الشرقية والشمالية حماية طبيعية بجزيرة سفاجا كما أنها محمية من الجهة الغربية من الرياح السائدة بواسطة الجبال ولكنها تتعرض فى فترة بسيطة من السنة إلى الرياح الجنوبية (الأزيب) التى تتسبب فى حدوث الاضطراب والأمواج داخل الميناء والأعماق كبيرة داخل رقعة الميناء مما يسمح باستقبال السفن كبيرة الغاطس.
 

ميناء سفاجا

تطوير الموانئ

الموانئ المصرية

النقل



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