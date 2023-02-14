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ميناء سفاجا يستقبل السفينة Hongxin ocean وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 10:51 ص
ميناء سفاجا يستقبل السفينة Hongxin ocean وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 74 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و903 شاحنات و66 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 36 ألف طن بضائع، و494 شاحنة و43 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 38 ألف طن بضائع، 409 شاحنات و23 سيارات. 
 
استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة Hongxin ocean وعلى متنها 30 ألف طن المونيوم قادمة من السعودية والسفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينة Hai Phuong وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات متجهة إلى سنغافورة والسفينتين الحرية 2 ودليلة.
 
فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 1500 طن بضائع عامة ومتنوعة و202 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحت مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1236 راكبا بموانيها.

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