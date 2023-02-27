محافظ شمال سيناء يكرم عددا من الأطباء البيطريين

شمال سيناء - محمد حسين

كرم اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، عدد من أطباء مديرية الطب البيطري، لاجتيازهم دورة تدريبية حول الاستعداد والسيطرة علي مرض انفلونزا الطيور، بحضور الدكتورة عبير حجاب مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وشدد المحافظ علي ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية، التي يتم عقدها لتطوير الاداء الوظيفي في مختلف مديريات الخدمات والجهات التنفيذية.

وأكد المحافظ علي الدور الكبير الذي تقوم به مديرية الطب البيطري في مواجهة انفلونزا الطيور، بالتنسيق مع المديريات المعنية، معلنا عن اتخاذ عدد من الإجراءات لمنع وصول المرض للمحافظة.

ووجه المحافظ بالإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية عند سحب العينات ، وتوعية المجتمع بأهمية الابلاغ عن وجود أي حالات اشتباه بانفلونزا الطيور باعتبارها احدي الأمراض المشتركة.

من جانبها أكدت الدكتورة عبير حجاب، مدير مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، علي قيام المديرية بجهود كبيرة لمنع وصول المرض للمحافظة.

وأضافت حجاب ان الدورة التدريبية عقدت بمركز التعليم الافتراضي للشرق الادني وشمال أفريقيا التابع للمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع مركز الطوارئ للامراض العابرة للحدود اكتا مصر في الفترة من ١٤ يناير الماضي وحتي ٢٤ فبراير الجاري.

وفى سياق أخر أعلنت محافظة شمال سيناء توفيرمنحة لشباب الخريجين من الجامعات المصرية للتدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS .

والتقديم للمنحة بمقر مركز التنمية البشرية والحاسب الآلي بمجلس مدينة العريش.

ويمكن التسجيل على الربط التالي :

https://forms.gle/UiBg3d6t9Mp9wWQi9

مدة المنحة ثلاثة شهور وشروط التقدم لها أن يكون المتقدم خريج مؤهل عالي 2013 حتى 2022، وخبرة سابقة في مجال تكنولوجيا المعلومات وبشرط الحصول على دورة مجموعة Office كاملة مع الألمام الجيد بتطبيقاتها وإجادة التعامل مع شبكة الانترنت الألمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج الرئيسية التي يبنى عليها موضوع الدورة ( الألمام بمفاهيم نظم المعلومات الأساسية - أساسيات نظم المعلومات الجغرافية وتقنياتها المختلفة - إجادة اللغة الأنجليزية )، وتواجد سيرة ذاتية وصورة من الشهادات الحاصل عليها و2 صورة شخصي.

كما يجتاز المتدرب للحصول على الدورةالمقابلة الشخصية HR أونلاين في مجال التخصص، والتأكد على المرشحين إحضار HARD COPY من الشهادات التي حصل عليها، وتقديم إقرار من المرشح بأنه لا يعمل بالجهاز الحكومي أو القطاع الخاص وبأنه لم يسبق له الحصول على هذه المنحة من قبل، وموعد التقديم من 2023/2/20 حتى 2023/3/6 .