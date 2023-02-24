شمال سيناء تعلن أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بالعريش والشيخ زويد

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، أسماء دفعة جديدة من المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركزى العريش والشيخ زويد.

وأوضح بيان المحافظة أن الأسماء المعلنة هى للمزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات، للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 23/2/2023 إلى 10/3/2023.

وتضمنت الكشوف اسماء المزارعين بنطاق مركز العريش ارض وضع يد، وعددهم 4 مزارعين، تبدأ باسم فاطمة على سلامة غيث، وتنتهى بأسم ربيع صلاح عيد ربيع، ومركز الشيخ زويد الجورة عدد المزارعين (3) مزارع

تبدأ باسم أندية عيد سليم ابراهيم، وتنتهى بأسم سلمى على سلام راشد، ومركز الشيخ زويد الشلاق (1) مزارع، بأسم مصطفى محمد محسن محمد، ومركز الشيخ زويد الخروبة، تبدأ بأسم اجميعة سلامة رشيد سلمى، وتنتهى بأسم عبدالله حسن حسين سلمى.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، كشفا بأسماء تعويضات بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد، بتاريخ استحقاق يوم 2022/2/26 ببطاقة الرقم القومى كلا حسب تواجده.

وأوضح بيان مجلس المدينة أن المستحقين للصرف هم : مريم مفلح سلام نصر الله، صدام على نايف سليم، مصطفى محمد حسن سالم،احمد نصار فريج سليمان

، يوسف سلامه سليمان سالم، صبحه محمد جمعه سلیمان، هشام زیاده حمدان سلامه، نوال حسن محمد عبد الرحيم البردويل، ایمان عوده فريج اسبيتان، حمده سالمان سالم سلمي، احمد محمد مسلم اسبيتان، حسین سلامه حسين عوض، خلیل سالم خليل سلامه، سماح مصطفى نصر مسلم، سلامه محمد عوده مسلم، شحاته عبد الوارث السيد علم الدين، مصطفى محمد مسلم اسبيتان، فاطمه عوده فريج اسبيتان، علياء حسین محسن محمد، زيتون فريج عيد زيتون.

و تمام عوده احميدان حمدان، فاطمه حمید حمدان سلامه، حسن محمد عبده حسن شرف، وورثة بكر محمد احمد النادي، فايزه محمد عبد العال حسن، عادل سليمان محمد سليم، حسین سلامه محيسن معالى.

وسبق وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، أسماء دفعة مستحقى تعويضات بعض المبانى المتضررة، وأوضح البيان قائمة مستحقى الصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد بتاريخ 21/2/2023.

كما اعلنت محافظة شمال سيناء، صرف دفعة تعويضات للمواطنين بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى، بالقطاعين الثانى ( بالميرا - الصحفيين ) والثالث ( مدخل شاليهات السعد )، وبيانا بأسماء تعويضات لمواطنين من أصحاب بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد، والصرف لهم بتاريخ 2023/2/19، وسبقه تعويضات لـ 25 مواطنا عن مبانى مضارة تخصهم بتاريخ 13/2/2023.



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