محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ20 حالة تعد خلال أسبوع

المنوفية - محمود شاكر

واصلت مديرية الزراعة في المنوفية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية والأمنية، شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات المخالفة تأكيدا لهيبة الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لـ 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية 19 قيراطا و13 سهما، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الفترة من 19 وحتى 27 فبراير الجارى.

وتنوعت ما بين إزالة (4) حالات بمركز أشمون على مساحة (179) م ، و(5) حالات تعدي ببركة السبع بمساحة (825 ) م ، و(3) حالات بشبين الكوم والباجور بإجمالى مساحة (324) متر ، و(5) حالات بالشهداء بمساحة (1960) م ، وكذا حالتين بمركز منوف بمساحة (37) م، وحالة تعدى ببركة السبع ( إصلاح ) بمساحة (80) م، هذا وقد تم تحرير (4277) محضر تبوير على مساحة ( 617 فدان و12 قيراط ) خلال الفترة من 19 فبراير 2022 وحتى الآن ، لافتا إلى إعادة زراعة (948) حالة تم تبويرها على مساحة ( 92 فدان و23 قيراط ) وتم رفع كافة الأنقاض والتشوينات بتلك الأراضى وعودتها إلى طبيعتها الزراعية ، فضلا عن تحرير محضر تقسيم بمركز الشهداء على مساحة (14 قيراط و20 سهم).

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية.