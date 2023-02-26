إزالة 27 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، إزالة 27 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، وذلك خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

وجاءت الإزالات بواقع 6 إزالات لتعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزارعية، والبناء المخالف بمركز ومدينة البلينا، وعدد 3 حالات إزالة فورية لتعديات على الأراضي الزارعية، ومخالفات البناء، بمركز سوهاج، وإزالة في المهد لدور 11 مخالف بأحد العقارات بشارع 19 بحي شرق سوهاج، كما تم تنفيذ 3 حالات مخالفات بناء بحي غرب سوهاج، وإزالة حالتي تعدي على الأراضي الزارعية، والبناء المخالف بمركز دار السلام، وكذلك إزالة 4 حالات مخالفات بناء بمدينة أخميم.

كما تم إزالة 4 حالات مخالفات بناء بقرى الصوامعة غرب، وبندر طهطا، بمركز ومدينة طهطا، ومصادرة الأسمنت والطوب المستخدم، وإزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف بمركز ومدينة طما.