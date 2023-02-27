محافظ الغربية يتفقد تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى دهتورة سندبسط ونهطاى..صور

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، استمرار العمل داخل المواقع المختلفة، في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك من خلال جولة تفقدية لمواقع العمل بقرى دهتورة، سندبسط ونهطاي، رافقه خلالها إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وقال المحافظ إن مشروعات المبادرة بقرية سندبسط تسير بخطى ثابتة وسريعة، حيث قاربت أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة على الانتهاء إلى جانب سرعة وتيرة العمل في المجمع الزراعي البيطري ومركز التأهيل الاجتماعي وكذلك داخل محطة مياه الشرب، نقطة الشرطة ومجمع الخدمات الحكومية والذي سيوفر مقرات لـ ( المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية ، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي).

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي والتي تعد آخر مدرسة يتم إنشاءها داخل قطاع التعليم ووصلت نسبة نهو الأعمال بها إلى ٩٥% لتكتمل بعدها مشروعات قطاع التربية والتعليم بإجمالي عدد ٨٣ مدرسة تم إنشائها ورفع كفاءتها.

وفي ذات السياق تفقد رحمي عدد من مشروعات المبادرة داخل قرية دهتورة، حيث تفقد استمرار العمل في إنشاء مركز شباب القرية إلى جانب الوحدة الاجتماعية والوحدة الصحية بالقرية، واختتمت الجولة بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية دمنهور الوحش.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 943 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.