محافظ الغربية يشهد فعاليات حملة "حقك تنظمي" ومبادرة فحص المقبلين على الزواج

الغربية محمد طارق

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم من داخل مركز الدكتور محمد مشالي بشارع سعيد بحي ثان طنطا، فعاليات حملة "حقك تنظمي" والمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج والتي تنظمهما مديرية الصحة بالغربية، وذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وتفقد محافظ الغربية المركز المتنقل الخاص بتنفيذ مبادرة حقك تنظمي والتي تهدف إلى تقديم خدمات مجانية موسعة للمرأة فيما يخص تنظيم الأسرة والصحة والإنجابية وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" وفي إطار الحفاظ على استمرارية إتاحة وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة، إلى جانب ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات لاستخدام الوسائل، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات داخل وخارج الوحدات لتقديم الخدمات والتوعية الصحية والنفسية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المبادرة تنفذ على مرحلتين، الأولى في الفترة من 25 فبراير وحتى 1 مارس بإدارات (طنطا أول، المحلة ثان، سمنود، زفتى وبسيون) في حين تبدأ المرحلة الثانية خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس بإدارات (طنطا ثان، المحلة أول، كفر الزيات، السنطة وقطور ).

كما تفقد رحمي المركز الثابت لتلقي طلبات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، بعد تطويرها، والتي تتضمن إصدار شهادة صحية مؤمنة تبين خلو الطرفين أو عدم خلوهما من الأمراض، حيث تعد هذه الشهادة شرطا أساسيا لإتمام عقد الزواج، مع تأمينها ودعمها ب «QRcode» لمنع تزويرها أو التلاعب فيها.

وأوضح رحمي أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة إجراء فحص شامل وحقيقي للمقبلين على الزواج لضمان إعداد جيل سليم خال من الأمراض، وتقديم رسائل التوعية لهم للحفاظ على الأسرة المصرية.

وقالت الدكتورة مٱ أثر السيد مدير رعاية الأمومة والطفولة، أنه سيتم الفحص من خلال 11 مركز طبي ورعاية أولية بقري ومراكز المحافظة، وهم مركز طبي سيجر، مركز طبي سعيد، وحدة رعاية الأساسية بنواج ، المركز الطبي بكفر الزيات، المركز الطبي ببسيون، رعاية طفل زفتي، المركز الطبي بسمنود، رعاية طفل أول المحلة الكبرى، رعاية طفل ثان المحلة ورعاية طفل قطور.

يذكر أن مديرية الصحة قد قامت بتدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية، إلى جانب إجراء كشف نفسي للمقبلين علي الزواج، وذلك في سرية تامة حيث لا يتم اطلاع أي من طرفي التحاليل على تحليل الطرف الآخر، كما يتم عمل مشورة أسرية لكلا الطرفين.