كتب أحمد عرفة

ألقى الرئيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابا حول استراتيجية بلاده في أفريقيا، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، وقال إيمانويل ماكرون: نتعامل مع واقع أمني جديد في أفريقيا.

وأضاف إيمانويل ماكرون: نعمل على سياسة جديدة للتعامل مع الدول الأفريقية، متابعا: لدينا مصير مشترك مع القارة الأفريقية.

وتابع الرئيس الفرنسي، أن أفريقيا تتميز بقوة ثقافية واقتصادية وعلمية، مستطردا: حققنا نصرا على الإرهاب في مالي خلال 10 سنوات.

وفى وقت سابق طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مسئولي الصناعات الزراعية وضع خطة لتوفير المياه على غرار الموضوعة لحل أزمة الطاقة، وذلك في سياق عجز قياسى في هطول الأمطار وانخفاض منسوب المياه في البلاد، والتى تسببت فى موجة جفاف خطيرة، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأعلن الرئيس الفرنسي خلال زيارته أمس السبت لمعرض باريس الزراعى بعد نقاش طويل مع المزارعين "نهاية وفرة المياه "، قائلا إن "أولئك الذين يتعين عليهم بذل جهد على هامشهم هم الموزعون"، مشيرا إلى أنه في ظل الجفاف الذى يجتاح البلاد، دعا إلى "خطة رصانة مائية " تتبع نموذج توفير الطاقة.