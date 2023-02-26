اليوم السابع
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رئيس فرنسا يطالب بخطة لتوفير المياه على غرار الطاقة بسبب الجفاف ونقص الأمطار

الأحد، 26 فبراير 2023 09:54 ص
رئيس فرنسا يطالب بخطة لتوفير المياه على غرار الطاقة بسبب الجفاف ونقص الأمطار رئيس فرنسا
فاطمة شوقى

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طلب الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون من مسئولي الصناعات الزراعية وضع خطة لتوفير المياه على غرار الموضوعة  لحل أزمة الطاقة، وذلك في سياق عجز قياسى في هطول الأمطار وانخفاض منسوب المياه في البلاد، والتى تسببت فى موجة جفاف خطيرة،  حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

 وأعلن الرئيس الفرنسي خلال زيارته أمس السبت لمعرض باريس الزراعى بعد نقاش طويل مع المزارعين "نهاية وفرة المياه "، قائلا إن "أولئك الذين يتعين عليهم بذل جهد على هامشهم هم الموزعون"، مشيرا إلى أنه في ظل الجفاف الذى يجتاح البلاد، دعا إلى "خطة رصانة مائية " تتبع نموذج توفير الطاقة.

وأوضح إيمانويل ماكرون: "نعلم أننا سنواجه مشاكل ندرة المياه مثلالج الصيف الماضي، وليس علينا أن ننتظر الى اللحظة الأخيرة وتعمق الأزمة ولكن يجب أن نخطط لكل هذا".

ودعا ماكرون إلى "جمع مياه الأمطار" و "تقليل التسربات في شبكات المياه" و "توزيع استخدام مياه الشرب بشكل أفضل على أساس المستخدمين" ، ولا سيما "الاستمرار في الإنتاج والاستثمار في الخزانات".

وأضاف "من الضروري أن ننتبه جميعًا ، سواء مواطنون ، وصناعيون ، وموظفى الخدمات ، والمجتمعات محلية ، وأيضا المزارعون إلى هذا المورد الذي أصبح نادرًا و نتحرك نحو سلوك رصين في ممارساتنا".

وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا شهدت موجة جفاف استمرت أكثر من شهر ، وهو رقم قياسى في الشتاء".

اعترف كريستوف بيتشو ، وزير التحول البيئى ، بأن "الحكومة الفرنسية في حالة تأهب و" نحن متأخرون حوالي شهرين في ملء مناسيب المياه الجوفية ".

 


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