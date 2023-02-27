"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية دروة بمركز ملوى ضمن حياة كريمة

المنيا - حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الإثنين، قافلة طبية علاجية فى قرية دروة بمركز ملوى على مدار يومين متتاليين 27 و28 من فبراير الجارى، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن استكمال أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس الابتدائية، وذلك تزامنا مع بداية الفصل الدراسى الثانى، لتقديم كافة الفحوصات الطبية والعلاجية لطلاب المدارس، حرصاً على سلامتهم وصحتهم، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تزامناً مع بداية الفصل الدراسى الثانى بالتنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحى ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، تم فحص 140 ألفا و530 من طلبة المدارس الابتدائية منذ استكمال المبادرة.

من جانبه، اوضح الدكتور محمد سمير مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية فى محافظة المنيا أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة فى الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.