اليوم السابع
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الإثنين، 27 فبراير 2023 12:57 م
أكرم القصاص
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صحة الدقهلية: فحص 264 ألفا من طلاب المدارس ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية

الإثنين، 27 فبراير 2023 12:02 م
صحة الدقهلية: فحص 264 ألفا من طلاب المدارس ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استكمال أعمال المبادرة الرئاسية، لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس الابتدائية، وذلك تزامنا مع بداية الفصل الدراسى الثانى، لتقديم كل الفحوصات الطبية والعلاجية لطلاب المدارس، حرصاً على سلامتهم وصحتهم.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود لتنفيذ ودعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة، وبناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .

وأوضحت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى أنه تزامناً مع بداية الفصل الدراسى الثانى بالتنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحى ومديرية التربية والتعليم، تم فحص 264 ألفا و114 من طلبة المدارس الابتدائية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ولاء السعيد مدير إدارة السن المدرسى ومنسق المبادرة أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة فى الحملة، مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.


الدقهليه

صحة الدقهليه

اطفال المدارس

سوء التغذيه



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