صحة المنوفية تنهى فحص دور الرعاية وبدء التدريب على الإسعافات الأولية بالمدارس

انتهت اليوم، إدارة الصحة المدرسية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية من فحص دور الرعاية بكل من إدارة قويسنا والباجور في إطار مبادرة الرئيس للكشف عن أمراض سوء التغذية " السمنة والأنيميا والتقزم "، حيث تم المرور على دار ملك الملوك بالباجور بالإضافة إلى مؤسسة الرعاية الإجتماعية للبنين بقويسنا .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى إطار حرص الدولة وفي إطار توجهات وزارة الصحة والسكان بمد مظلة الخدمات الصحية للطلاب إلى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى عن طريق زيارات دورية لفريق الصحة المدرسية وفريق رعاية الأمومة والطفولة لتلك الدور وحرصا على صحة وسلامة أبنائنا، وبناءاً على تعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .

حيث تم فحص 45 طفل وشمل الفحص الكشف الإكلينيكي بواسطة الطبيب البشري وفحص الأسنان بواسطة طبيب أسنان وكذلك فحص المعمل بول،براز وهيموجلوبين مع متابعة القياسات المبدأية من الطول والوزن وفحص حدة الإبصار، هذا وقد تم تحويل الحالات الايجابية للأخصائي لمتابعة الفحص وتلقي العلاج.

وقام بالمرور الدكتور أحمد البوهي مدير إدارة الصحة المدرسية بالمديرية، بحضور الدكتورة رباب الصيفي مديرة الإدارة والدكتورة عبير مدير إدارة السن المدرسي بإدارة الباجور والدكتورة منار صلاح ، والدكتورة الشيماء طاحون من إدارة الصحة المدرسية بالمديرية بحضور الدكتور عبد الرحمن على ، والدكتور محمد علي مسئولي الصحة المدرسية بقويسنا.

وعلى صعيد آخر تم البدء في التدريب على الإسعافات الأولية للمدارس الإبتدائية في مدرسة دنشواي المشتركة، وتم التدريب لمدارس دنشواي -دناصور - ابشادي، وقام بالتدريب الدكتورة غادة جويلي وايمان جلال .