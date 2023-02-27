اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب منطقة شينجيانج بالصين

الإثنين، 27 فبراير 2023 08:03 ص
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب منطقة شينجيانج بالصين مقياس ريختر - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلن المركز الصيني لشبكات الزلازل، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة ونسو بولاية آكسو في منطقة شينجيانج شمال غربي الصين في الساعة الـ7:58 صباح اليوم الاثنين.

وحسب موقع سبوتنيك، تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 41.87 درجة شمالاً وخط الطول 79.85 درجة شرقاً.

يبعد مركز الزلزال 84 كيلومترا عن مدينة آكسو و670 كيلومترا عن حاضرة المنطقة أورومتشي.

ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر مادية أو بشرية حتى الوقت الحالي، حسب السلطات المحلية.

بعد وقوع الزلزال، أرسلت سلطة الإطفاء المحلية مركبتين على متنهما 10 رجال إطفاء إلى المناطق المنكوبة.

ولم تتأثر عمليات إمداد الكهرباء وإنتاج النفط والغاز والشركات الرئيسية للبتروكيماويات عقب الزلزال، مع مواصلة أعمال الإنتاج والتشغيل اليومية كالعادة.

 


الصين

شينجيانج

محافظة ونسو

ولاية آكسو

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