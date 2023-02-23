اليوم السابع
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الخميس، 23 فبراير 2023 05:58 ص
أكرم القصاص
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الصين تسجل زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر قرب الحدود مع طاجكستان

الخميس، 23 فبراير 2023 05:57 ص
الصين تسجل زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر قرب الحدود مع طاجكستان مؤشر الزلازل
وكالات

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قال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر هز طاجكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (0037 بتوقيت جرينتش) على عمق عشرة كيلومترات.
 
وذكر التلفزيون أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينجيانغ الصيني.
 
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال بقوة 6.8 درجات وضرب شرق طاجكستان قرب الحدود مع الصين.
 
ولم تتوفر أي تفاصيل عن مدى الأضرار والخسائر البشرية التي أحدثها الزلزال.

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طاجكستان

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية

كوارث طبيعية



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