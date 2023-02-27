رئيس "أزهر كفر الشيخ" يناقش طرق سد العجز واحتياجات المعاهد المرشحة للجودة

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ لقاءا بمديري الإدارات التعليمية الأزهرية التابعة للمنطقة؛ للوقوف على آخر التوجيهات لانتظام سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة، بحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، ومديري إدارات الامتحانات والتنسيق بالمنطقة، موجها بسد عجز موجهي الإدارات بتصعيد الأقدمية.

وتبلورت محاور الاجتماع حول عِدة أمور، أهمها الاهتمام بتفعيل الأنشطة الطلابية، ومتابعة مسابقات أوائل الطلاب بالمعاهد؛ للحث على استمرار الحضور الطلابي حتى موعد امتحانات آخر العام، وكذا المطالبة بتكثيف المتابعات الميدانية للمعاهد التابعة لكل مدير إدارة تعليمية وخاصة المعاهد المرشحة للجودة، وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بهذه المعاهد.

كما وجّه رئيس المنطقة والاطلاع على إحصاءات تحليل نتائج الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول، وفحصها جيدًا لتدارك التدعيمات والتقويمات المطلوبة للطلاب ضعاف المستوى في بعض التخصصات.

وتناول اللقاء مناقشة احتياجات المعاهد المرشحة للجودة، والتوجيه بتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لهم، ومتابعة تلافي المعوقات المرصودة في الزيارات السابقة لهذه المعاهد، وكذا الاطلاع على إحصائيات تحليل نتائج طلاب المعاهد في امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومتابعة تنفيذ خطة التحسين المقترحة لتقوية الطلاب بالمواد التي بها نسب تحصيل ضعيفة، من خلال إقامة دورات تدريبية لتنمية مهارات المُعلمين والطلاب في هذه التخصصات.

وناقش رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، خلال اللقاء، طرق سد العجز لموجهي الإدارات بتصعيد الأقدم من المُعلمين بالتخصص الذي لا يوجد به عجز، وذلك بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية و الموجه العام للمادة، كما بحث مع الحضور طرق سد العجز في عمال الخدمات المعاونة بالمعاهد، مطالبًا بترحيل الزيادات من المعاهد المجمعة لسد العجز بالمعاهد التي بها عجز شديد بالعُمال.

وأكد رئيس المنطقة، ضرورة متابعة خطة عمل الموجه، ومدى تفعيله للدور المطلوب منه، ومتابعة تواجده بالمعهد منذ بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته، وكذا متابعة عمل شيوخ المعاهد.

بنهاية اللقاء، حرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، على فتح باب الحوار للحضور للتحدث باستفاضة حول مناقشة كل الإيجابيات والمعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمعاهد؛ لبحثها وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لها.

ووجه الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ بتكثيف المتابعات الميدانية للمعاهد المرشحة للجودة وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بهذه المعاهد، موجهاًبتنفيذ خطة التحسين المقترحة لتقوية الطلاب بالمواد التي بها نسب تحصيل ضعيفة، وتوجيه إدارة الجودة بإعداد كوادر لتدريب وتنمية مهارات المعلمين والطلاب في التخصصات المرصودة، موجهاً بأهمية المتابعات المستمرة لتنفيذ هذه الخطة وتدوين ملاحظات الزيارة لمتابعة تنفيذها من اللجان التي تمر لاحقاً.

وشدد رئيس المنطقة خلال الاجتماع على ضرورة تنشيط دور الموجه وتفعيل دوره ومتابعة تواجده بالمعهد منذ بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته، وكذا متابعة عمل شيوخ المعاهد، كما حرص فضيلته على فتح باب الحوار للحضور حول مناقشة كافة الايجابيات والمعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمعاهد لبحثها وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لها.