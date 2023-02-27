وكيل تعليم كفر الشيخ يشرح للطلاب ويلتقى بالمتقدمين لوظائف قيادية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، مدرسة أبو عليوة الغربية تعليم أساسي، التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية، بالفترة المسائية، متضمنه الحجرات الدراسية، وحجرات الأنشطة والمكتبة، وناقش الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، واختبرهم في عدد من الموضوعات، كما شرح لهم عددا من الموضوعات الدراسية في مادتي اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات، كما تفقد المعامل، موجهاً كلمته لطلاب المدرسة، قائلا: يحق لنا أن نفخر بوطننا الغالى مصر، وأن نفاخر به ونترجم هذا الولاء والانتماء بالجد والاجتهاد، لصنع أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا على مر السنوات.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه وجه بالاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهورى بجميع المدارس، وتكثيف التوعية بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلازل أو كوارث من خلال الإذاعة المدرسية، وتدريب الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على خطة الإخلاء، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية، وذلك لتنمية الوعي لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

كما أجرى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مقابلات مع المتقدمين لتيسير الأعمال، لشغل وظائف الإدارة المدرسية مدير مدرسة ووظائف التوجيه الفني بمستوياته، وذلك لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية والرسمية،لإدارات الحامول وشرق كفر الشيخ وبيلا والرياض وفوه وسيدي سالم وغرب كفر الشيخ التعليمية.

جاء ذلك بحضور كل من دكتور علاء جوده وكيل المديرية، و مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والادارية، ومحمد عبد الوهاب، مدير إدارة تنسيق وظائف التعليم العام.