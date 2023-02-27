اليوم السابع
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خطوات خفض فواتير الصيف المرتفعة وترشيد استهلاك الكهرباء

الإثنين، 27 فبراير 2023 06:17 م
خطوات خفض فواتير الصيف المرتفعة وترشيد استهلاك الكهرباء تكييف
كتبت رحمة رمضان

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مع قرب انتهاء فصل الشتاء وبدء ارتفاع  درجات الحرارة يودع معظم المواطنون فواتير الشتاء المنخفضة وتبدأ فواتير الكهرباء لأشهر الصيف المرتفعة نتيجة بعض العادات الخاطئة، لذلك يرصد اليوم السابع قراءه عددا من  طرق ترشيد الاستهلاك خلال فصل الصيف لضمان خفض قيمة الفاتورة، وهى كالآتي:
 
1- الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا.
 
2- إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية.
 
3- الحرص على تنظيف لمبات الإضاءة.
 
4- استبدال اللمبات العادية بلمبات ليد.
 
5- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.
 
6-استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط و يفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.
 
7- لا تضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة؛ لأن ذلك يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء، اضبط الثرموستات الموجود أسفل السخان عند درجة الحرارة المناسبة من 50 لـ 60 درجة مئوية.
 
8- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.
 
9- ضبط تكييف الهواء على درجة 25 ووضع مروحة أمامه للحصول على كفاءة أعلى واستهلاك أقل فى الكهرباء.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

فاتورة الكهرباء

مراجعة فاتورة الكهرباء

وزير الكهرباء



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