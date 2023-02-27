حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأحياء الإسكندرية

وفي هذا الصدد ، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة، تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة تمكنت من إزالة 2 جمالون تم إنشاءهم حديثا والتحفظ علي 3 آخرين وإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع مصطفى أبو هيف لوران أمام محطة ترام السرايا، والتحفظ على ونش وكافة المواد والمعدات المستخدمة في البناء فضلا عن رصد بناء شدة خشبية لأعمدة بالدور الأول علوي منطقه مشروع ناصر بجوار مسجد التوحيد بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء مقابر بدون ترخيص وهدم ثلاث حالات بمنطقه الحسينية وبالاشتراك مع حي وسط برئاسة عزة سعد تم ازالة تعديات علي الأراضي الزراعية حيث تمكنت الحملة من إزالة اعمال بناء مخالف عبارة عن سملات وقواعد خرسانية وفك شدة خشبية والتحفظ علي خلاطه بقرية أبيس 7 خلف قرية الروضة بجوار سيدي عبد العزيز.

ونفذ حي العامرية أول برئاسة السيد موسى، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، وتم إزالة أعمال عبارة عن غرفة داخل أرض فضاء بشارع محمد منصور أمام مدرسة أمون وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف

وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة، تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بعزبة حوض 10 وفك الشدة الخشبية ، والتحفظ على كمية من الأخشاب.

وواصل حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة أعمال مخالفة عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض بالناصريه القديمة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشهد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لإيقاف أعمال مخالفة بدون ترخيص عبارة عن تركيب واجهه كلادينج بمحل شارع ام السلطان بالورديان وتم التحفظ علي الادوات المستخدمة في المخالفة وكذا إزالة كشك خشب مخالف بشارع السلطان شاه.

بينما قام حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بالدور الأرضى بشارع أبو يوسف وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.