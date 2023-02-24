اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يؤكد رفع كفاءة الطرق وإعادة الشىء لأصله بشوارع الثغر

الجمعة، 24 فبراير 2023 02:29 م
محافظ الإسكندرية يؤكد رفع كفاءة الطرق وإعادة الشىء لأصله بشوارع الثغر جانب من الأعمال
الإسكندرية: جاكلين منير

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شنت أحياء الاسكندرية ، حملات لرفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع كفاءة الطرق، وإعادة الشئ لأصله، وترميم الشوارع المتهالكة، استجابة لشكاوى المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وقام حى العجمى، برئاسة هدى أبو كليلة، بأعمال رفع كفاءة وإعادة الشئ لأصله بشارع الفادى من ناحية الذراع البحرى وكذلك تمهيد الطريق الرابط بين طريق إسكندرية مطروح والطريق الدولي لتحقيق السيولة المرورية واستجابة لشكاوى المواطنين

وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب اعمال إعاده الشئ لأصله لمسارات مشروعات شركه إسكندرية لتوزيع الكهرباء بشوارع ابن سالم مع عبد الكريم من البيهقي  ،المكس أمام مدرسة الورديان الثانوية الصناعية ، نقطه شرطة الورديان ، أمام باب ميناء ٥ وكوبري النوباريه ،الأمير لؤلؤ ، شارع التوفيقية بجوار سور مخازن شركة الكهرباء مع محور المحمودية البطئ ، أمام مدرسة كرموز المشتركة ، مستشفى صدر كرموز منطقة وابور الجاز.

وأكد الشريف على جميع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالاستمرار في رفع كفاءة جميع الطرق الأكثر احتياجا وترميم الشوارع المتهالكة بشوارع الثغر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 


الاسكندرية

احياء الاسكندرية

رصف الطرق

محافظ الاسكندرية



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