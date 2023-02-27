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"جنايات الزقازيق" تقضي بالسجن 7 سنوات للمتهم بالتعدى على طفلة بالشرقية

الإثنين، 27 فبراير 2023 03:21 م
"جنايات الزقازيق" تقضي بالسجن 7 سنوات للمتهم بالتعدى على طفلة بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابًا بالسجن لمدة 7 سنوات؛ لاتهامه بالتعدى على طفلة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمد عبدالعظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكرى ومحمد إبراهيم.

 

تعود أحداث القضية رقم 23147 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة ديرب نجم، المقيدة برقم 3656 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم "جابر م ج أ ق"، 21 سنة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه فى غضون عام 2022 وبدائرة مركز شرطة ديرب نجم قد تعدى على المجنى عليها "إ ع ف ع ط"، 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوى الصناعى، وذلك بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

 

جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد تعدى على الطفلة المجنى عليها على النحو المبين فى التحقيقات، وقد عرض حياة الطفلة المجنى عليها للخطر بأن تسبب فى تعريض أخلاقها وصحتها للخطر مرتكبًا جريمته محل الاتهام بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفلة المجنى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

 


ديرب نجم

الشرقية

محافظة الشرقية

جنايات الزقازيق

تعدى علي طفلة



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