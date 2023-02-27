السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة خزينة سلاح وذخيرة أثناء ترحيله بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شابًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بسرقة خزينة سلاح وذخيرة من أحد أفراد القوة المكلفة بترحيله بسيارة الشرطة على ذمة اتهامه في إحدى القضايا في نطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.



صدر الحكم برئاسة المستشار سلامه سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي وخالد محمد حافظ وشادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية نبيل شكري.



تعود أحداث القضية رقم 28 لسنة 2012 جنايات أمن دولة طواريء ثان الزقازيق، المقيدة برقم 11 لسنة 2012 كلي أمن دولة طواريء جنوب الزقازيق، ليوم 1 ديسمبر عام 2011، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمأحمد ص أ س إ، 21 سنة، عامل، مقيم في محافظة القاهرة، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بسرقة خزينة سلاح وذخيرة من أحد أفراد القوة المكلفة بترحيله بسيارة الشرطة على ذمة اتهامه في إحدى القضايا في نطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.



جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد ضبط بحوزته 5 طلقات وخزينة سلاح ناري مملوك لوزارة الداخلية، فيما تبين من التحريات أن السلاح الناري والذخيرة المملوكين لوزارة الداخلية كان المتهم قد سرقها من أحد أفراد القوة المكلفة بترحيله، وذلك حال ترحيله بسيارة الشرطة على النحو المبين في التحقيقات، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.