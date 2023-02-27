جامعة المنوفية توصى بإعداد الدراسات الخاصة بمخرجات COP27 وربطها باستراتيجية مصر 2050

المنوفية - محمود شاكر

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الوفد المشارك في الجلسات العلمية حول التغيرات المناخية وتفعيل مخرجات قمة المناخ COP27 بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي ضم الدكتور حسين أباظة مستشار وزارة التخطيط ووزارة البيئة وعضو اللجنة الوطنية لصون الطبيعة والموارد الطبيعية والدكتور أحمد حجازي رئيس اللجنة الوطنية للموارد الطبيعية ومستشار وزارة البيئة، والدكتورة وجيده أنور رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات العلمية وأكاديمية البحث العلمي ومستشار وزير الصحة سابقا، والدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزي للمناخ بوزارة الزراعة، والدكتورة أميرة حسام معاون وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة.

وأكد "القاصد"، أن دراسة التغيرات المناخية واحداً من اهم أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر ومؤثرًا بشكل غير مباشر في باقي أهداف التنمية المستدامة لذا أولت مصر اهتماماً خاصاً بها وذلك باستضافتها لمؤتمر المناخ COP27، وتسعى الجامعة إلي بحث كافة سبل تفعيل وتطبيق مخرجات المؤتمر، موصياً بأهمية إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بمخرجات COP27 وربطها بأهداف استراتيجية مصر 2050 المتعلقة بمواجهة تغير المناخ.

ومن جانبه أشار شرف، إلى أن التعليم هو قائد قاطرة التنيمة لذا فإن وضعه في مكان الصدارة على أجندة كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية أمر حتمي، وصار العمل المناخي واحداً من أهداف التنمية المستدامة ، مؤكداً علي أهمية دور الجامعات في تنظيم حملات توعوية حول التغيرات المناخية وسبل مواجهتها والتعامل معها والقيام بعمل ورش عمل بين مختلف الجامعات لطرح مبادرات تدعم جهود الدولة.

وتناولت الجلسات العلمية اهم أسباب التغيرات المناخية وكيفية تطبيق مخرجات مؤتمر المناخ في نسخته 27، ونبدأ في التطبيق وعدم الوقوف عند التوصيات وتأثر التغيرات المناخية علي القطاع الزراعي والأمن الغذائي في المنطقة، والشئون السياسية والتنموية في ظل التغيرات المناخية والبعد الصحي لمخاطر التغيرات المناخية وتفعيل أنشطة مبادرة كن سفيراً للتنمية المستدامة بمحافظة المنوفية، وكيفية الخروج من مرحلة دراسة الحلول والوصول لمرحلة التنفيذ ومواجهة التحديات التي تواجه كافة القطاعات ودراسة سيناريوهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتفعيلها وكيفية تفعيل الأبحاث والوصول للإنتاج والاستثمار وتبني مبادرة القرية المنتجة.

كما تضمن اليوم افتتاح معرض اتحضر للاخضر الذي شاركت فيه كلية الإعلام تحت إشراف الدكتورة ندية القاضي عميد كلية الإعلام والدكتور السيد السعيد وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي ختام مهرجان الاسبوع الثاني لخدمة المجتمع، قام شرف بتقديم درع الجامعة لجميع المشاركين في الجلسات العلمية وسفراء التنمية المستدامة تقديراً لجهودهم وتشريفهم لجامعة المنوفية الموقرة وشهادات تقدير للجنة المنظمة المشكلة من الدكتور مجدي مطر، الدكتورة مريم منصور، الدكتورة هبة عز الدين الدكتورة دينا جاد ، الدكتورة هبة الغتمي، علاء فتحي مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع ،هويدا الوحش مدير عام كلية التربية للطفولة المبكرة.

حضر اليوم الختامي للمهرجان الدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة السابق، وعدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة وطلاب وطالبات الجامعة.