رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز القياس والتقويم بالجامعة

المنوفية - محمود شاكر

ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مجلس إدارة مركز القياس والتقويم، بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هيام مصطفى مدير المركز، والدكتور إكرامي جمال نائب مدير المركز، والدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاءالاصطناعي ومدير وحدة الاختبارات الإلكترونيه بالمركز، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وعلاء فتحي مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع.

في بداية الإجتماع، أكد الدكتور أحمد القاصد، على أهمية مركز القياس والتقويم ودوره في الارتقاء بالعملية التعليمية وإعداد المعلم الجامعي إعدادا جيدا .

كما أكد رئيس الجامعة على أهمية تدريب وتحسين أداء المعلم الجامعى، وعقد دورات تدريبية متخصصة لاكسابه المهارات المختلفة وتحديد المستهدف من هذه الدورات بدقة إلى جانب وضع حقيبه تدريبية واضحة عند تعيين المعيدين بالكليات.

وأشاد القاصد ببرنامج التعليم الطبي الذي تطبقه كلية الطب في التدريب، مشيرا إلي أنه سيتم إنشاء قسما بالكلية للتعليم الطبي.

كما أوضحت الدكتورة نانسي أسعد، على أهمية إعداد بنوك الأسئلة، ومراجعتها من متخصصين وارتباطها بالمحتوى التدريسى، وضرورة تطبيق الاختبارات الإلكترونية في كل كليات الجامعة ضرورة عقد دورات لوضع أسئلة MCQ .

كما استعرضت الدكتورة هيام مصطفى مدير المركز، أهداف المركز ومنها تطوير البنية التحتية والتوسع في بناء بنوك الأسئلة، والتصحيح الإلكترونى، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية وتقييم الإستشارات وتحليل النتائج وإعداد التقارير الدورية.