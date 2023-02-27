جامعة الأزهر: تعيين الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية البنات بالفيوم

كتب لؤى على

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور محمد إبراهيم حسنين عبد الفتاح، الأستاذ بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية بالقاهرة؛ للقيام بعمل عميد كلية البنات الأزهرية جامعة الأزهر بمحافظة الفيوم.

نشأ الدكتور محمد إبراهيم حسنين في أسرة قرآنية، والتحق بالتعليم الأزهري، وحصل على ليسانس كلية اللغة العربية جامعة الأزهر عام 1995م، وعين معيدًا بقسم اللغويات بالكلية عام 1997م، وبدأ مشواره العلمي وحصل على درجة التخصص (الماجستير) عام 2000م، وعين مدرسًا مساعدًا في عام 2001م، واستكمل مسيرته العلمية وحصل على درجة العالمية (الدكتوراة) سنة 2004م بتقدير «مرتبة الشرف الأولى»، وعين مدرسًا بقسم اللغويات عام 2005م، وحصل أيضًا على دبلوم تحقيق المخطوطات قسم تحقيق النصوص من معهد المخطوطات العربية سنة 2004م، وفي عام 2012م رقي إلى درجة أستاذ مساعد، وفي عام 2019م حصل على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية في تخصصه.

وأشرف على عديد من الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه بكليات اللغة العربية بالقاهرة والأقاليم، وكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة والأقاليم، وشارك في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال اللغة واللسانيات، وأشرف على قسم المواد الإسلامية في كلية التمريض على مدار خمس سنوات، وعين مشرفًا على فصول الفيوم منذ سبتمبر 2019م، ولما استقلت بقرار رئيس مجلس الوزراء صار أول عميدٍ لها، وحصل على عديد من الدورات التدريبية في مجالات الجودة والاعتماد في مجال التعليم، وله عدد من المؤلفات التي تدرس للطلاب في جامعة الأزهر في تخصص اللغويات.