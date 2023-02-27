اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 فبراير 2023 06:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تضامن مصر مع تركيا وشعبها.. رسائل مهمة لسامح شكرى من تركيا (إنفوجراف)

الإثنين، 27 فبراير 2023 05:05 م
تضامن مصر مع تركيا وشعبها.. رسائل مهمة لسامح شكرى من تركيا (إنفوجراف) رسائل مهمة لسامح شكرى من تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن نظيره التركى أطلعه على احتياجات بلاده لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية والهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدنى ستعمل على توفير احتياجات للجانب التركى بعد هذا الزلزال المدمر.

رسائل مهمة لسامح شكرى من تركيا
رسائل مهمة لسامح شكرى من تركيا
رسائل مهمة لسامح شكرى
رسائل مهمة لسامح شكرى

بدوره، أكد وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو أن مصر بلد مهم للعالم العربى والدولى والشرق الأوسط بشكل خاص، مشيرا إلى أن القاهرة وأنقرة ستعملان على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أرفع، لافتا إلى أن وجود الوزير سامح شكرى له مغزى كبير جدا متقدما بالشكر له.

بدوره، عبر وزير الخارجية سامح شكرى عن شكره وتقديره للجانب التركى بحفاوة الاستقبال، مؤكدا أنه محمل برسالة تضامن ومؤازرة ومواساة للشعب التركى على المستوى القيادة والحكومة والشعب المصرى بعد كارثة الزلزال، مشيرا إلى أن مصر تعمل بكل جهد لمؤازرة الأشقاء فى تركيا لتجاوز المحنة، لافتا إلى أن المساعدات المصرية التى قدمتها مصر أقل ما يمكن تقديمه لمواجهة الكارثة.

ولفت وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مع نظيره التركى، الاثنين، إلى أن المساعدات المصرية تؤكد ما يربط بين الشعبين المصرى والتركى الشقيقين.


سامح شكري

تركيا

انقرة

الزلزال المدمر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

دعم وتضامن مصرى مع تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر.. وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر لمواصلة دعم السوريين.. سامح شكرى: سنبذل كل الجهد للوقوف بجوار الشعب التركى.. و"أوغلو" يقدم الشكر لشعب وحكومة مصر.. صور وفيديو

الإثنين، 27 فبراير 2023 02:32 م

وزير الخارجية من تركيا: سنعمل على توفير المزيد من المساعدات للشعب التركى

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:43 م

وزير خارجية تركيا: مصر بلد مهم للعالم العربى والدولى ونتطلع لتعزيز العلاقات

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:38 م

سامح شكري يصل أضنة ووزير خارجية تركيا في مقدمة مستقبليه.. صور

الإثنين، 27 فبراير 2023 12:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة