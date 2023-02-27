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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث لجلسة 17 مارس المقبل

الإثنين، 27 فبراير 2023 11:53 ص
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث لجلسة 17 مارس المقبل محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث لجلسة 17 مارس المقبل للمرافعة. 
 
 
تعود أحداث الواقعة إلى تلقى قسم شرطة بولاق بلاغا من الأهالى بوفاة مسن داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة أبناء المجنى عليه بسبب الميراث بعدما تعدوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وإحالتهم للمحاكمة التى أصدرت قرارها السابق.
 

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