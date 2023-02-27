اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 فبراير 2023 06:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يشيد بقوات العمليات الخاصة فى أوكرانيا.. ويؤكد: أثبتت ولاءً وإخلاصا

الإثنين، 27 فبراير 2023 06:10 م
بوتين يشيد بقوات العمليات الخاصة فى أوكرانيا.. ويؤكد: أثبتت ولاءً وإخلاصا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين أن قوات العمليات الخاصة أثبتت في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ولاءها وتفانيها وإخلاصها للوطن بحماية روسيا من تهديد النازيين الجدد.

وأشاد بالمعرفة والمهارة المهنية والمعنويات المرتفعة الضرورية للتدريب الشامل للمقاتلين الشباب ممن يخدمون في صفوف قوات العمليات الخاصة، ولفت إلى أن قوات العمليات الخاصة نقلت للجميع المعرفة والخبرة العسكرية والروح القتالية الصلبة.


وقال الرئيس الروسي -في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم"- إن قوات العمليات الخاصة قادرة على حل المهام الأكثر تعقيدا وذات الأهمية الاستراتيجية في أي منطقة بالعالم.

وأكد أن الإتقان المهني لأحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية، والخبرة القتالية سمحت بتشكيل التدريبات الروسية الفريدة في المهارات العسكرية، والتي تقوم على التقاليد البطولية للقوات الروسية الخاصة.


بوتين

فلاديمير بوتين

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة