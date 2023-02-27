بوتين يشيد بقوات العمليات الخاصة فى أوكرانيا.. ويؤكد: أثبتت ولاءً وإخلاصا

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين أن قوات العمليات الخاصة أثبتت في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ولاءها وتفانيها وإخلاصها للوطن بحماية روسيا من تهديد النازيين الجدد.

وأشاد بالمعرفة والمهارة المهنية والمعنويات المرتفعة الضرورية للتدريب الشامل للمقاتلين الشباب ممن يخدمون في صفوف قوات العمليات الخاصة، ولفت إلى أن قوات العمليات الخاصة نقلت للجميع المعرفة والخبرة العسكرية والروح القتالية الصلبة.



وقال الرئيس الروسي -في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم"- إن قوات العمليات الخاصة قادرة على حل المهام الأكثر تعقيدا وذات الأهمية الاستراتيجية في أي منطقة بالعالم.

وأكد أن الإتقان المهني لأحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية، والخبرة القتالية سمحت بتشكيل التدريبات الروسية الفريدة في المهارات العسكرية، والتي تقوم على التقاليد البطولية للقوات الروسية الخاصة.