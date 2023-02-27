باكستان توجه بالتحقق من ملابسات غرق قارب إيطالي أودى بحياة باكستانيين

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أصدر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الاثنين توجيهات إلى وزارة الخارجية الباكستانية بالتحقق من ملابسات حادث غرق قارب إيطالي أودى بحياة أكثر من عشرين باكستانيا.



وقال رئيس الوزراء الباكستاني -في بيان- إن "التقارير التي تحدثت عن غرق أكثر من عشرين باكستانيين في مأساة قارب في إيطاليا مقلقة للغاية"، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهات للخارجية الباكستانية بالتحقق من ملابسات الحادث في أقرب وقت ممكن.



وبحسب صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية، يعتقد أن 28 باكستانيا كانوا من بين 59 شخصا غرقوا عندما اصطدم قارب يقل مهاجرين إلى أوروبا بالصخور بالقرب من الساحل الإيطالي الجنوبي.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة، قوله إن الوزارة طلبت من السلطات الإيطالية مزيدا من التفاصيل.



وقالت السلطات الإيطالية -وفقا للصحيفة الباكستانية- إن 81 شخصا على الأقل نجوا من الحادث الذي وقع أمس الأحد، مع نقل 20 إلى المستشفى من بينهم شخص واحد في العناية المركزة.