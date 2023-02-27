اليوم السابع
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الإثنين، 27 فبراير 2023 06:27 ص
أكرم القصاص
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العراق يبحث مع صندوق النقد العربي إصلاحات الحكومة بالمجال المصرفي والمالي

الإثنين، 27 فبراير 2023 06:00 ص
العراق يبحث مع صندوق النقد العربي إصلاحات الحكومة بالمجال المصرفي والمالي رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
وكالات

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بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ومدير صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، الأحد، إصلاحات الحكومة بالمجال المصرفي والمالي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، مدير عام صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي".

وأضاف، أنه" جرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون المشترك في مجال دعم السياسات المالية والمصرفية وبناء القدرات البشرية، ومناقشة خطوات العراق في الانخراط بالنظام المالي الدولي، وأبرز الإجراءات والإصلاحات التي تجريها الحكومة في مجال القطاع المصرفي والمالي بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالعراق".

 


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