أعراض تظهر فى الصباح الباكر تشير إلى ظهور مرض السكر

كتبت إيناس البنا

السكر هو مرض صامت يعيث فسادا في جسمك ببطء، بمجرد تشخيصك ، هناك العديد من الاحتياطات الموصى بها التي يجب عليك اتخاذها للحفاظ على مستويات السكر في الدم لديك تحت السيطرة، ومع ذلك ، قبل أن تعرف ما إذا كنت مصابًا بالسكري ، هناك بعض العلامات المفاجئة التي يعطيها جسمك.

ما تبدأ مستويات السكر غير المتوازنة في الدم أن حدث يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة في القلب وتلف الكلى ومشاكل متعلقة بالرؤية ومخاوف أخرى، وهناك الكثير من الأعراض التي تدرك مرض السكري ، لكن الكثير منها لا يظهر على الإطلاق أو يختلط بأمراض ومشاكل صحية أخرى.

فيما يلي حسب موقع " onlymyhealth"، بعض العلامات المفاجئة ، ولكن الدقيقة لمرض السكري في الصباح الباكر والتي يجب أن تأخذها على محمل الجد:

جفاف الفم



إذا استيقظت في الصباح الباكر بفم جاف للغاية أو عطش شديد، فقد يعني ذلك أن مستويات السكر في الدم لديك مرتفعة جدًا وتحتاج إلى المراقبة، قد تسبب أيضًا مشكلة جفاف الفم المستمر والمزمن كل صباح

رائحة الفم الكريهة

شفاه متشققة

تقرحات الفم

ألم أو حرقان في فمك أو حلقك

صعوبة في المضغ أو البلع أو حتى الكلام

الغثيان المزمن



الغثيان شائع جدًا، حيث يمكن أن يحدث إذا كنت تعاني من عسر الهضم أو صداع الانقسام أو الصداع النصفي ، أو قد يكون علامة على ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وفقًا للخبراء ، إذا لم تكن حاملًا وتعانين من الغثيان في الصباح الباكر ، فهذا يحدث بسبب الحماض الكيتوني السكري ، وهو من المضاعفات الخطيرة لمرض السكري، عادة ما يكون نتيجة لارتفاع نسبة السكر في الدم وتراكم المواد الحمضية التي تسمى الكيتونات إلى مستويات خطيرة في الجسم.

قد يكون الحماض الكيتوني السكري هو العلامة الأولى لمرض السكري من النوع الأول ، حيث لا يستطيع الأشخاص المصابون بهذا المرض صنع الأنسولين.

رؤية ضبابية



في اللحظة التي تفتح فيها عينيك في الصباح ، وإذا كان كل ما تراه ضبابيًا ، فهذا لا يعني فقط أن هناك مشكلة في الرؤية قد تواجهها.

يمكن أن تكون الرؤية الضبابية في الصباح ناتجة أيضًا عن مرض السكري، حيث يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تضخم عدسة العين، مما يؤدي إلى عدم قدرتك على الرؤية بشكل صحيح.

وفقًا للأطباء، في أي شخص مصاب بمرض السكري، يمكن للسوائل أن تنتقل إلى العين وتخرج منها بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، المعروف أيضًا باسم ارتفاع السكر في الدم ، مما يؤدي إلى تضخم العين.

تبدأ عدسة العين بعد ذلك في تركيز الضوء على الجزء الخلفي من العين ، حيث يتغير الشكل مما يؤدي إلى تشويش.

خدر



بينما يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إتلاف أعصابك ، فإن ذلك يتوقف عن تلقي تدفق الدم الطبيعي ويتوقف عن إرسال الرسائل إلى أجزاء مختلفة من جسمك، لا تتسبب أبدًا في حدوث خدر أو ألم في الساقين والقدمين ، مما يعيق أنشطتك اليومية العادية.

يشعر العديد من مرضى السكري أيضًا بوخز أو وخز في الصباح الباكر بعد الاستيقاظ من السرير، هذه هي علامات تلف الأعصاب المحيطية التي تبدأ بشكل عام في القدمين ، وعادة في كلا القدمين في وقت واحد.

قد تشمل الأعراض الأخرى:

ألم أو حساسية زائدة



ضعف في الساقين



مشاكل خطيرة في القدم، مثل القرح والالتهابات وآلام العظام والمفاصل، وفقًا لخبراء الصحة، يعاني أكثر من نصف مرضى السكري من هذا المرض.

أيدي مرتعشة



إذا انخفضت مستويات السكر في الدم أو ارتفعت فجأة ، فإن ذلك يتسبب في اهتزاز شديد لليدين والتعرق كإشارات تحذيرية.

إذا استيقظت في الصباح وشعرت بهذه الأعراض ، فاتصل بطبيبك على الفور.