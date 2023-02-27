اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 فبراير 2023 05:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسماك في الأسواق.. البلطى ما بين 54 و56 جنيها

الإثنين، 27 فبراير 2023 04:00 ص
أسعار الأسماك في الأسواق.. البلطى ما بين 54 و56 جنيها سمك ارشيف
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار السمك اليوم الاثنين استقرارا ملحوظا، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 54 جنيهًا 56 جنيها سوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 48 و 53 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 30 و 60 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها، وقشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيه.
 
وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيها، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيه والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيها.
 
وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها السبيط 110 إلى 230 جنيها.
 
أما الجمبرى الجامبو 350 إلي 450 جمبري مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 إلي 340 جنيها، والجمبرى مقاس 2  بلغ 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.

الاسماك

سمك البلطي

أسعار البلطي

السمك البلطي

أسعار الجمبري



الموضوعات المتعلقة

"بلطى المفيض".. أرخص سمك طازج فى مصر.. يتم صيده من أكبر بحيرات طبيعية فى قلب الصحراء الغربية.. وسعر الكيلو 17 جنيها.. وإنشاء شبكة طرق واتصالات لخدمة المنطقة.. ومحافظ الوادى الجديد: مفيض باريس بوابة تنمية.. صور

الخميس، 23 فبراير 2023 03:00 ص

محافظ جنوب سيناء وزير الزراعة يضعان حجر أساس حلقة سمك بمدينة طور سيناء

الخميس، 16 فبراير 2023 01:54 م

7 أطعمة خارقة تخفف من القلق.. من سمك السلمون للتوت والزبادى

السبت، 11 فبراير 2023 04:56 م

السجن 10سنوات لصاحب مطعم سمك بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

الأحد، 05 فبراير 2023 04:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة