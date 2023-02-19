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أسعار الدواجن اليوم في مصر الأحد 19 فبراير 2023

الأحد، 19 فبراير 2023 07:00 ص
أسعار الدواجن اليوم في مصر الأحد 19 فبراير 2023 الدواجن - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الدواجن في السوق المحلي للمستهلك وسوق الجملة والمزارع اليوم الأحد 19 فبراير 2023 ، وسجلت أسعار الدواجن في الجملة نحو 72 جنيهًا تسليم أرض المزرعة فى تعاملات اليوم ، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق ما بين 85 ـ 90 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.
 
في سياق متصل سجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض 114 جنيها في المزارع والبيض الأحمر 115 جنيها والبيض البلدي سعر 122 جنيها للكرتونة في تعاملات اليوم، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.
 
وكان سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، كشف أن الإنتاج لمزارع الدواجن عاد بكامل طاقته بعد تأكد المربين من توفير أعلاف تكفى لمدة 6 أشهر عقب الافراج عن كل الأعلاف المستوردة، وعودة الدورة الإنتاجية للمزارع خلال منتصف مارس المقبل بواقع 4.5 مليون دجاجة يومية.
 
وتوقع سامح السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدورة الإنتاجية التى بدأت فعليًا وانتظمت ستظهر فى الأسواق خلال منتصف مارس 2023، وهو ما سيؤدي إلى هبوط بنسبة 25 % حيث من المتوقع تراجع سعر الدواجن فى المزارع من 72 جنيها للكيلو من الدواجن البيضاء إلى مستويات 55 جنيها للكيلو.
 
 
 

أسعار البيض

أسعار الدواجن

أسعار البيض في المزارع

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أسعار البيض في الأسواق



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