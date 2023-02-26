مدير تعليم القليوبية تتفقد مدارس الخانكة وتشدد على منع تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جولة ميدانية لزيارة بعض مدارس إدارة الخانكة التعليمية، حيث رافقها خلال الجولة يحيي العمراوي مدير إدارة الخانكة التعليمية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أن الجولة شملت تفقد مدرسة الخانكة الإعدادية بنات 1، حيث شاركت وكيل الوزارة طابور الصباح واستمعت للإذاعة المدرسية وتحية العلم واستمعت لفقرات متنوعة ومتميزة من الأنشطة الرياضية للطلبة أثناء طابور الصباح.

وتابعت الإشراف اليومي وتوزيع الاحتياطي للمواد الأساسية ومسئول الأمن ونبهت علي ضرورة تواجد مسئول الأمن طوال اليوم أمام البوابات لمتابعة عدم خروج الطلاب أثناء اليوم الدراسي وعدم تواجد الباعة الجائلين أمام المدرسة.

وفي سياق آخر تفقد سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مدارس إدارة قليوب التعليمية، حيث رافقه خلال الجولة هشام العتموني مدير إدارة قليوب التعليمية، حيث تابع مدرسة عزيز المصري الابتدائية بإدارة قليوب التعليمية، وحضر طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية وتحية العلم، وقام بالاطمئنان على سير العملية التعليمية من خلال متابعة الفصول التعليمية وحجرات الأنشطة والمعامل والمكتبة، كما تفقد قاعات رياض الأطفال والأركان التعليمية.

وناقش وكيل المديرية، الأطفال في محتويات الأركان التعليمية واستمع للأغاني المتنوعة من الأطفال، وقام بتحفيز الطلاب علي الاشتراك في الأنشطة المتنوعة والمبادرات والمسابقات الثقافية التي تنمي روح التنافس بين الطلاب.



جانب من الجولة



جانب من جولة وكيل تعليم القليوبية



وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية خلال الجولة