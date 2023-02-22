مدير تعليم القليوبية تتفقد مدارس إدارة الخصوص لمتابعة العملية التعليمية

أجرت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية لإدارة الخصوص التعليمية لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية بمدرسة الخصوص الجديدة الابتدائية، يرافقها محمد فايز مدير الادارة، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وبدأت مدير تعليم القليوبية، جولتها بزيارة مدرسة الخصوص الجديدة الابتدائية، حيث حضرت طابور الصباح واستمعت للإذاعة المدرسية وتحية العلم، وذلك لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية.

كما حرصت مدير تعليم القليوبية، على تفقد الفصول التعليمية وحجرات الأنشطة والمعامل والمكتبة والملعب، وتم مناقشة الطلاب والمعلمين داخل الفصول الدراسية، مؤكدة على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية، ومتابعة تطبيق الاستراتيجيات الحديثة فى التدريس وتطوير الأداء التدريسى للمعلمين داخل الفصول للحصول على نتائج إيجابية بشكل أسرع.

كما ناقشت مدير تعليم القليوبية، السلبيات والمعوقات ومحاولة إيجاد حلول سريعة وفقا الامكانات المتاحة، كما نبهت على ضرورة تكثيف متابعة مديرى المدارس للفصول والمعلمين للتأكد من انتظام العملية التعليمية، وشددت على مسئول الأمن بالتواجد على البوابات لمنع خروج أى طالب خارج المدارس.