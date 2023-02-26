مدير المرصد المتوسطى للطاقة يهنئ وزير البترول بنجاح مؤتمر إيجبس 2023

كتبت - مروة الغول

تلقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رسالة تهنئة من الدكتورة هدى بن جنات مدير عام المرصد المتوسطى للطاقة على النجاح الكبير الذى شهده مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2023، موجهة الشكر للوزير على دعوتها للحضور والمشاركة فى فعاليات المؤتمر والذى وصفته بأنه فرصة ثرية ومثمرة لتقوية العلاقات والترويج للحوار البناء والتأكيد على الالتزام بالعمل المشترك نحو انتقال طاقى متكامل وناجح.

وأعربت عن فخرها للمشاركة فى هذا المؤتمر المهم نيابة عن المرصد وتقديرها للفرصة التى حصلت عليها خلال مشاركتها كأحد المتحدثين بالجلسات، مشيرة إلى تطلعها لدعم وزيادة التعاون المشترك بهدف المشاركة فى تنمية قطاع الطاقة بالمنطقة من خلال النسخة القادمة من المؤتمر إيجبس 2024 والفعاليات الأخرى.