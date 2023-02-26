كل ما تريد معرفته عن مجموعة العشرين.. ممثل واحد فقط عن أفريقيا

كتب عبد الحليم سالم

مجموعة العشرين ، منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، وهو يعمل على معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.

وتعد مجموعة العشرين بالإنجليزية Group of Twenty مُنتدى دولي يجمع الحكومات ومُحافظي البنوك المركزية من 20 دولة والاتحاد الأوروبي.

وتأسست المُنظمة سنة 1999، وذلك بهدف مُناقشة السياسات المُتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي، وأيضا مُعالجة القضايا التي تتجاوز مسؤوليات أي شخص.

وسعت مجموعة العشرين جدول أعمالها مُنذ عام 2008، حيث أصبح يُشارك في قممها رؤساء الحكومات أو رؤساء الدول، فضلاً عن وزراء المالية ووزراء الخارجية ومراكز الفكر.

تتكون مجموعة العشرين من 20 دولة عُضو بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

يُمثل هذا الأخير في قمم المجموعة كُل من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي. تُمثل اقتصادات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مُجتمعة حوالي 90% من إجمالي الناتج العالمي، و80% من التجارة العالمية (أو 75% في حالة عدم احتساب التجارة البينية في الاتحاد الأوروبي)، وثُلثي سكان العالم، وحوالي نصف مساحة اليابسة في العالم.

مع تزايد مكانة مجموعة العشرين بعد القمة الافتتاحية لقادتها في عام 2008، أعلن قادة المجموعة في 25 سبتمبر 2009 أن المجموعة ستحل محل مجموعة الثماني باعتبارها المجلس الاقتصادي الرئيسي للدول الغنية. منذ نشأتها، تعرضت سياسات عضوية مجموعة العشرين لانتقادات من قبل بعض المُثقفين، وكانت قممُها مكانا لاحتجاجات كبيرة.

والدول المشاركة فيها من القارة الآسيوية الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية ، أما أفريقيا فتمثلها جنوب أفريقيا فقط، وهو تمثيل متواضع.

أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل، وأوروبا تمثلها أربع دول من الاتحاد الأوروبي وتمثل نفسها وهي: بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، إضافة إلى روسيا وتركيا وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا، وكندا، والمكسيك، وقارة أستراليا تمثلها أستراليا.