مسؤول أممي: أكثر من 50 دولة على وشك التعثر في سداد الديون أو مواجهة أزمات كبيرة

وكالات

أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، أن دول مجموعة العشرين بحاجة لإعادة هيكلة الديون، أو أن تتخذ إجراءات لخفض الديون.

وصرح أخيم شتاينر بأن 52 دولة في العالم النامي على وشك التعثر عن سداد الديون أو مواجهة أزمات كبيرة.

وأضاف أن تقاعس الدول المتقدمة عن الوفاء بالتزامات قطعتها منذ عقد من الزمن بدفع 100 مليار دولار سنويا لتمويل مكافحة تغير المناخ للدول النامية "مهزلة".

وقال شتاينر فى تصريحات إعلامية: "مهزلة.. أقول هذا بكل صدق"، وذلك خلال مقابلة على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في منتجع بضواحي بنغالورو في الهند.

ولم تنفذ الدول الغنية بعد، التي تتحمل المسؤولية الأكبر عن الاحتباس الحراري، تعهدا يعود إلى عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية في التعامل مع تبعات تزايد درجات الحرارة العالمية.

وما تزال سريلانكا وبنغلادش وباكستان، دول جنوب آسيا المجاورة للهند، تسعى إلى الحصول على حزم إنقاذ من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ في الاقتصاد تسببت فيه جائحة كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 إلى 2.9 بالمئة، ارتفاعا من توقعات في أكتوبر تشرين الأول عند 2.7 بالمئة، لكنه لا يزال أقل بكثير من 3.4 بالمئة المسجلة في عام 2022.