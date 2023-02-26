فوز قروى أبوسمبل بأسوان بالمركز الأول فى دورة التطوير المؤسسى

أسوان - صلاح المسن

فازت الوحدة المحلية لقروي أبو سمبل بمركز نصر النوبة ، بالمركز الأول بين الوحدات القروية التابعه للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بمحافظة أسوان في الدورة التدريبية لإدارة التغير والتطوير المؤسسي .

وكرم محمد جلال نائب شؤن القرى بمركز نصر النوبة، والدكتور محمد طه مدير قسم التدريب، الذين اجتازو التدريب والحصول علي شهادات التميز وتقديم التهنئة، وشهادة التقديرللوحدة المحلية، وتسليمها لرئيس الوحدة المحلية لقروى ابوسمبل .

من ناحية أخري، وفي إطار رؤية المحافظة لإختيار الأكفأ والأنسب من القيادات المحلية للإرتقاء بمنظومة العمل العام ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى وفقًا لرؤية مصر 2030 .

كان قد أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حركة محليات شملت 13 قيادة محلية لوظيفة نواب رؤساء المراكز والمدن كثمرة للتقييم الشامل الذى تم مؤخراً ، و تضمن الإعلان عن هذه الوظائف ثم إجراء جلسات المقابلات الشخصية التي ترأسها المحافظ على مدار 3 أيام حيث تم إختبار 69 متقدم من إجمالى 72 متقدم ، فى حين لم يخضع للإختبار 3 متقدمين بسبب تغيبهم أوإعتذارهم ، وفى نفس السياق وجه اللواء أشرف عطية إلى الإعلان عن مسابقة لتجديد الدماء بقيادات شبابية كمديريين لـ 14 إدارة بديوان عام المحافظة على أن يكون المتقدميين من العامليين بالديوان العام أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات أو الجهات الحكومية على أن تقدم الطلبات باليد بإدارة الموارد البشرية بالديوان العام على مدار 15 يوماً إعتباراً من 26 فبراير الجارى وحتى 12 مارس القادم مستوفاه كافة المستندات المطلوبة .

وأكد محافظ أسوان على أن التغييرات تستهدف تنشيط العمل الميدانى ليل نهار والتعامل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ليساهم ذلك في تحسين مستوى معيشتهم ، وهو الذي يتوازى مع محاربة الفساد الإداري بوجوه جديدة يتم اختيارها وفق ضوابط وقواعد صارمة .

مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية مكثفة لهم ، يحاضر فيها المتخصصون وأصحاب الخبرات ، حتى تستطيع هذه القيادات الإلمام بمهامهم ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على النهوض بمحافظة أسوان في جميع المجالات .