حياة كريمة.. تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى بقرية السبوع فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

تفقدت لجان تنفيذية، اليوم أعمال تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي للمنازل بقرية السبوع التابعة لمركز نصر النوبة، والذي يتم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، كذلك تم الاستماع لشكاوى المواطنين واتخاذ إجراءات لحلها، علاوة على متابعة إصلاح انسداد الصرف الصحي بقرية المالكى.

وتتم الزيارات والمتابعة الميدانية الدورية لمواقع العمل وتذليل المعوقات والعراقيل أمام الجهات المنفذة للأعمال لزيادة معدلات الإنجاز.

وكان وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة مواصلة الجولات الميدانية، لتفقد نسب ومعدلات تنفيذ حزمة المشروعات التنموية والخدمية، الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) وذلك من أجل دفع مستويات الأداء وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.

وقامت وحدة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية بقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبه والتى تضم 7 قرى فرعية وتابع بإجمالى 18 ألف نسمة ، و مشروعات إنشاء نقطة إسعاف قسطل، ومجمع الخدمات والمجمع الزراعى ، وتطوير مدرسة أبو سمبل شرق ومدرسة قسطل،وإنشاء السوق الأسبوعى بنسبة تنفيذ وصلت 100 % لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء توشكى بنسبة 80 % .

وتم التشديد للإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الحفر والإنشاء مع تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمختلف مواقع العمل لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة للأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة ، علاوة على تكثيف الجهود وتلافى كافة الملاحظات والمشكلات لضمان تلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.