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"صحة أسوان" تنظم ندوة للتوعية الصحية لتلاميذ مدرسة الصم والبكم

الأحد، 26 فبراير 2023 12:15 م
"صحة أسوان" تنظم ندوة للتوعية الصحية لتلاميذ مدرسة الصم والبكم ندوة للتوعية الصحية لتلاميذ مدرسة الصم والبكم وضعاف السمع
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، ندوة للتوعية الصحية باستخدام لغة الإشارة استهدفت تلاميذ مدرسة الأمل للصم والبكم وضعاف السمع بإدفو في إطار تكثيف الجهود المبذولة للارتقاء بالصحة العامة والتوسع فى نشر حملات التوعية وندوات الإرشاد والتثقيف التى تستهدف الأهالى والمواطنين وخاصة للأشخاص ذو الهمم بمختلف المراكز والمدن
 
أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الندوة تضمنت تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الصحية الهامة ومنها التعريف بالأمراض المعدية بأنواعها وأعراضها المختلفة ، بالإضافة إلى توضيح طرق انتشار العدوى، وبيان أهمية غسل الأيدى بطريقة علمية صحيحة ، مع الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية، علاوة على بيان أهم الإجراءات والأساليب السليمة التى يجب الالتزام بها وتعميمها للحفاظ على النظافة الشخصية والعامة للحد من إنتشار العدوى ومكافحتها بالشكل المطلوب.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الندوة الصحية تمت تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وبإشراف منيرة سليمان مدير إدارة رضاء المنتفعين بمستشفى حورس "إدفو العام" ، بجانب عدد من المتخصصين والعاملين بالإدارة.

الصحة

الصم والبكم

ضعاف السمع

اسوان

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