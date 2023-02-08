وكيل تعليم الغربية يشهد مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف" بمدرسة للصم وضعاف السمع

الغربية مصطفى عادل

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، فعاليات مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف"، والتى يتم تنفيذها بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور الدكتورة إيناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة، ومحمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وحسن الشيخ، مترجم لغة الإشارة، وأعضاء ومشرفى التربية الخاصة بالمديرية والإدارة والمدرسة.

وأشاد حسن بفعاليات المبادرة التى يتم تنفيذها حالياً خلال إجازة منتصف العام، بداية من يوم الأحد الماضى، حتى غدٍ، والتى تضم الإعاقات الثلاث السمعي والبصري والفكري، وطلاب الدمج، بالإضافة إلى طلاب التعليم العام، وتهتم بإظهار قدرات أبنائنا من ذوي الهمم، وكيف يتحقق الدمج الاجتماعي بين جميع فئات الطلاب، وليس الأكاديمي فقط.

جدير بالذكر أن الهدف الأساسي من تفعيل مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف" تنفيذ الأنشطة الطلابية لأبنائنا من ذوي الهمم، وتحقيق التكيف والدمج الاجتماعي، وتنفيذ معسكرات الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام، والتي تضم العديد من الفعاليات، كتنفيذ رحلة داخلية داخل مدينة طنطا، لزيارة معالمها، والعودة للمعسكر لاستكمال الأنشطة المختلفة، كالأنشطة الرياضية والموسيقية والتربية الفنية، والمسرح والمكتبة، وجميع الأنشطة التي تهتم بإبراز مواهب أبنائنا الطلاب ذوي الهمم.

وفي نهاية الزيارة قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع المشرفين والقائمين على تنفيذ المبادرة، والمعسكر والأنشطة الطلابية المتنوعة، وظهورها بالشكل المتميز اللائق.